Interne Bürokratie oft verheerender als externe

Approx74 schrieb 26.11.24, 10:16

"Bandenartiges Zusammenarbeiten", liest Du dir deine Postings eigentlich vor dem Abschicken nochmal durch?

Ich lach mich weg! Mal wieder einer großen Verschwörung auf der Spur...?

Den Grund für das geänderte Postingverhalten der Kritiker habe ich Dir genannt.

Wenn Jubelperser frei agieren dürfen, Tesla kritisch eingestellte User hingegen nicht, dann bleibt am Ende eben nur eine Seite übrig.

So gesehen hast Du mit der Aussage "keine freie Entscheidung" natürlich recht.

In diesem Tread ist meiner Meinung nach kein freier Meinungsaustausch zum Thema Tesla mehr möglich.

Mittelfristig wird dieser Thread zu dem werden, was der bescheuerte Titel beschreibt:

Blablubb, ach wie toll ist Tesla, der Pionier (von was eigentlich?)