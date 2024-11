Die Analystenstimmen des Tages: Easyjet, CTS Eventim, Patrizia, Eckert & Ziegler

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 550 auf 570 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane erhöhte seine Schätzungen am Mittwochabend nach den Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/24. Dennoch sieht er bessere Kurschancen bei anderen Airlines.

RBC hebt das Kursziel für Easyjet an

JPMorgan hebt das Kursziel für CTS Eventim an

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 101 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson passte ihre Schätzungen am Mittwochabend an den jüngsten Quartalsbericht des Eventveranstalters und Tickethändlers an.

Hauck Aufhäuser Investment Banking hebt das Kursziel für Eckert & Ziegler an

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 55,00 auf 56,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die verbesserten Jahresziele des Hightech-Unternehmens habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 und 2025 erhöht, schrieb Analyst Alexander Galitsa in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung.

Warburg Research hebt das Kursziel für Patrizia an

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 9,80 auf 9,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen des Immobilienkonzerns habe er alle neuen Informationen in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt und seine Prognosen entsprechend angepasst, schrieb Analyst Philipp Kaiser in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial)

Von wegen Gebühren-Schock! Unser Knaller-Deal Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt ausprobieren . *zzgl. marktüblicher Spreads und Fremdkosten