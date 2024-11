Fokus auf Krebsbehandlungen

Jeremy Grantham hat seine Beteiligung am US-Pharma-Riesen Merck & Co. im vergangenen Quartal weiter ausgebaut. Er kaufte 583.752 Aktien hinzu und besitzt damit rund 5,9 Mio. Papiere. Zum Stichtag (30.09.) waren diese rund 672 Mio. US-Dollar wert und machten rund 2,1% des gesamten GMO-Depots aus. Merck & Co. zählt heute zu den größten Arzneimittelherstellern der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von gut 256 Mrd. US-Dollar ist Merck & Co. groß. Das Kerngeschäft von Merck & Co. ist die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medikamenten und Impfstoffen.

Innovative Krebstherapie

Der Pharmariese konzentriert sich hierbei schwerpunktmäßig auf Krebs, Infektionskrankheiten, Impfstoffe und chronische Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eines der bekanntesten Produkte von Merck ist das Krebsimmuntherapeutikum Pembrolizumab, welches unter dem Namen Keytruda vermarktet wird. Dieses macht inzwischen fast die Hälfte (ca. 44,3%) des gesamten Konzernumsatzes des Pharmariesen aus.