HotStock: Atos SE in Action Restrukturierung: Französischer IT-Konzern in Schieflage Der angeschlagene französische IT-Konzern Atos hat vom französischen Staat ein nicht bindendes Übernahmeangebot über 500 bis 625 Mio. Euro für den Advanced Computing-Bereich der BDS-Sparte erhalten. In diesem Bereich fast der IT-Dienstleister das Geschäft mit High-Performance- und Quantum-Computing sowie Business Computing und Künstlicher Intelligenz zusammen. Die Aktie ist heftig in Bewegung.