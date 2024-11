Nexe Innovations expandiert mit EKOCUPS-Partnerschaft auf den US-Markt

EKOCUPS, ein Online- und Großhändler auf Amazon, erhielt eine erste Lieferung der BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE.

Vancouver, BC – 28. November 2024 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, eine Partnerschaft mit EKOCUPS (https://ekocups.com), einem Online-Händler mit hohem Absatzvolumen und Amazon-Einzelhändler, bekannt zu geben. Dieser strategische Einstieg in den größten Markt für Einzelportionskapseln (1) mit einem Großhändler für Kapseln ist ein wichtiger Schritt in der Wachstumsphase von NEXE. Wir sind davon überzeugt, dass unser Produkt eine effektivere und nachhaltigere Alternative zu den herkömmlichen recycelbaren Plastikkapseln darstellt.

EKOCUPS ist ein vertrauenswürdiger Name in der Kaffeeindustrie und bietet Premium-Kaffeeprodukte an. Diese erste Lieferung umfasst fünf Keurig*-kompatible kompostierbare Einzelportions-Kaffeepad-SKUs (Stock Keeping Unit), weitere SKUs werden folgen. Die in dieser ersten Lieferung enthaltenen SKUs sind:

Classic Medium Roast

Breakfast Blend

Half Caff

Decaf Medium Roast

Hazelnut Flavored Coffee

Zur offiziellen Website von EKOCUPS: https://ekocups.com/

Kompostierbare Kaffeepads mit guter Leistung

Die patentierten, BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE bieten Kunden eine umweltfreundliche Alternative ohne Kompromisse bei Leistung und Preis. Die patentierte, branchenführende Extraktionsmethode und Pad-Technologie von NEXE bewahrt die Aromen von Premium-Kaffee und bietet ein hervorragendes Geschmacksprofil, während gleichzeitig wichtige Herausforderungen wie die Aufnahme größerer Kaffeemengen bewältigt werden. Wir gehen davon aus, dass die NEXE-Pads es Premium-Kaffeeunternehmen ermöglichen werden, in den wachsenden Markt für kompostierbare Einzelportionen zu expandieren und gleichzeitig ihr Premium-Kaffeeerlebnis beizubehalten.

