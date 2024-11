HYTN erhält Erstauftrag und Einfuhrgenehmigungen von 4C Labs für das Vereinigte Königreich und bereitet Produkte für den Export vor

Vancouver, British Columbia – 28. November 2024 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN I FWB: 85W0 | OTC PINK: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein Pharmaunternehmen, das auf die Entwicklung, Formulierung und Herstellung von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabis und Psilocybin, spezialisiert ist, freut sich, den Erhalt der ersten Bestellungen und Einfuhrgenehmigungen von 4C Labs im Vereinigten Königreich bekannt zu geben. Damit wurde ein wichtiger Meilenstein in der Partnerschaft der beiden Firmen erreicht. Dank dieses Erfolgs ist HYTN in der Lage, im Rahmen der vor kurzem unterzeichneten Vereinbarungen mit dem Export von Cannabis-Arzneimittel in erstklassiger Qualität in das Vereinigte Königreich zu beginnen. Die erste Lieferung, die von HYTN nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) hergestellt wurde, zeugt von HYTNs Bestreben, seine globale Präsenz zu erweitern und die internationalen Märkte mit hochwertigen Cannabisprodukten zu beliefern.