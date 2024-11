Analysten heben Kursziel für Goliath Resources klar an

Die Experten von Zacks Small-Cap Research haben ihre Analyse zur kanadischen Goldgesellschaft Goliath Resources (TSXV GOT / WKN A2P063) aktualisiert. Angesichts der ersten bereits gemeldeten und der zahlreichen noch ausstehenden Bohrergebnisse sowie der außerordentlich erfolgreichen Finanzierung des Unternehmens erhöhen die Analysten ihr Kursziel für die Aktie von 2,77 auf 3,54 USD. Umgerechnet sind das 4,96 kanadische Dollar, was vom aktuellen Kurs aus ein Aufwärtspotenzial von rund 335% bedeutet!

Zacks weist darauf hin, dass Goliath Anlegern die Chance biete, sich bei einem Unternehmen zu engagieren, dessen Ressourcen im Boden immer weiterwachsen und zudem über Potenzial für Neuentdeckungen verfügen – während gleichzeitig der Goldpreis weiterhin in der Nähe seiner Allzeithochs notiere. Nach Ansicht der Experten ist zudem das Abwärtsrisiko für Goliath Resources begrenzt, da bis ins kommende Jahr hinein ein Strom positiver Neuigkeiten zu erwarten sei.

Wie die Analysten zudem ausführen, wurde das Explorationsprogramm des Unternehmens im Kahr 2024 angesichts starker finanzieller Unterstützung auf 38.125 Bohrmeter ausgeweitet. Dabei habe Goliath in der Tiefe die Mothership Feeder-Zone und zudem das hochgradige Bonanza Triangle entdeckt sowie die erste Bestätigung für Mineralisierung auch in der Tiefe im Zielgebiet Treasure Island erbracht. Zudem sei das Unternehmen immer wieder auf sichtbares Gold gestoßen.

Hohes Finanzierungsvolumen zeigt starke Unterstützung des Marktes

Die Analysten betrachten zudem als wichtig, dass es dem Management um CEO Roger Rosmus gelungen ist, 22,62 Mio. CAD mit einem Aufschlag zum Kurs am Markt aufzunehmen. Darüber hinaus habe das Team das Bohrprogramm 2024 von 15.000 auf geplante 36.000 Meter ausgeweitet, tatsächlich aber sogar 38.125 Bohrmeter erreicht und mehrere Entdeckungen gemacht – und das trotz der in der Region kurzen Bohrsaison und der Notwendigkeit Helikopter einzusetzen.

Darüber hinaus habe das Goliath-Management die Explorationsfinanzierung (Flow-Through) fünf Mal von ursprünglich 7,37 auf schließlich 16,12 Mio. CAD erhöht, was eine bedeutende Unterstützung im Markt demonstriere. Gleichzeitig sei es gelungen, zwei neue, signifikante Aktionäre zu gewinnen und auch die bestehenden, prominenten Investoren hätten sich beteiligt, um weiterhin bedeutsame Positionen zu halten. Zusätzlich konnte Goliath, so Zacks weiter, 6,5 Mio. CAD in nicht Flow-Through Aktien aufnehmen, sodass das Unternehmen insgesamt finanziell gut dastehe.

Hochgradige Bohrergebnisse erwartet

Die ersten Ergebnisse des Bohrprogramms 2024 betrachten die Analysten als positiv und verweisen auf die 100% Trefferrate bei Goldvererzung https://goldinvest.de/goliath-resources-war-dies-die-bislang-erfolgreichste-bohrsaison-uberhaupt/ sowie das zahlreich auftretende sichtbare Gold.

Goliath gelang es dieses Jahr zudem, eine neue Vererzungszone in der Tiefe zu entdecken, die man die Mothership Feeder-Zone nannte. Damit nicht genug identifizierte das Unternehmen laut Zacks das so genannte Bonanza Triangle, eine Zone mit potenziell noch höheren Gehalten. Jetzt stünden noch die Ergebnisse von insgesamt 105 Bohrlöchern aus, sodass ein signifikanter, anhaltender Newsflow das Interesse des Marktes wachhalten dürfte.

Die Experten weisen zudem darauf hin, dass es Goliath gelang, zu bestätigen, dass sich die polymetallische Mineralisierung des Zielgebiets Treasure Island auch in der Tiefe fortsetzt, auch wenn die Analyseergebnisse noch ausstehen. Darüber hinaus untersuchte Goliath das Zielgebiet Jackpot mit Bohrungen und beobachtete dort Mineralisierung. (Ergebnisse ausstehend)

Goliath identifizierte des Weiteren ein in Zusammenhang mit einer reduzierten Intrusion stehendes Goldzielgebiet und weitete darauf hin sein Landpaket auf 91.518 Hektar aus, indem man Claims im Süden der Surebet-Entdeckung absteckte.

Dabei entnahm, so die Analysten weiter, Goliath Proben aus vererztem Gestein in Zusammenhang mit einer reduzierten Intrusion und zugehörigen Adern. Auch hier stehen die Ergebnisse noch aus, doch glauben die Analysten, dass so der Vererzungsumfang des Zielgebiets ausgeweitet werden könnte.

Fazit: Die Analysten von Zacks Smallcap Research erwarten für die kommenden Wochen und Monate einen starken Newsflow sowohl aus dem Bohr- als auch aus dem Explorationsprogramm des Jahres 2024, der das Interesse des Marktes an Goliath Resources ihrer Ansicht nach hochhalten wird. Da die Experten von hochgradigen Bohrergebnissen ausgehen und die starke Unterstützung des Marktes bei der Finanzierung von Goliath als sehr positiv betrachten, heben sie ihr Kursziel für die Aktie von 2,77 auf 3,54 USD (4,96 CAD) an.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.