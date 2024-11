Landesrechnungshof Berlin stellt schwerwiegende Wirtschaftlichkeitsverstöße bei der Planung zum Digitalen Medienhaus des rbb fest / Prüfbericht veröffentlicht

Sperrfrist: 28.11.2024 12:30

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) soll bei den Planungen und

Vorarbeiten zum Digitalen Medienhaus (DMH) gegen das Gebot der Sparsamkeit und

Wirtschaftlichkeit verstoßen haben. Rechtliche Vorgaben des Senders und des

Landes Berlin seien nicht berücksichtigt worden. Das ergibt sich aus einem

Prüfbericht des Landesrechnungshofs Berlin (LRH Berlin) zur "Vorbereitung der

Baumaßnahme Digitales Medienhaus", der am Donnerstag veröffentlicht wird. Das

Projekt DMH wurde im Herbst 2022 eingestellt. Der Schaden durch bereits

geleistete Vorarbeiten beträgt nach Aussage des rbb aktuell gut 6,9 Millionen

Euro (Stand: 08.10.2024).





Der LRH Berlin bezieht sich auf die Jahre 2018 bis 2022 unter der Führung derdamaligen Intendantin Patricia Schlesinger. Nach Auffassung der Prüfer hat esbeim Medienhaus-Projekt erhebliche "Regelungsdefizite und schwerwiegendeWirtschaftlichkeitsverstöße" gegeben. Da der Sender "keine ausreichendenRegelungen für Baumaßnahmen erlassen" haben, deshalb hätte er sich anlandesrechtliche Vorgaben halten müssen. Diese Vorgaben habe er "außer Achtgelassen" und wesentliche Bedarfsfragen nicht geklärt. Obwohl es im rbb einefachlich qualifizierte Bauabteilung gegeben habe, sei die Baumaßnahme"maßgeblich durch externe Dritte" vorbereitet worden. Auch habe es vorab keineWirtschaftlichkeitsberechnungen und Bedarfsprognosen gegebenen, so die Prüfer.Gesamtkostenschätzungen seien nicht transparent gemacht worden. Ursprünglichsollten 63 Millionen Euro in einen Neubau zur crossmedialen Medienproduktion amStandort Berlin investiert werden. Im Herbst 2022 gab es Gesamtkostenschätzungenin Höhe von 311 Millionen Euro.Der rbb sei "den Feststellungen nicht entgegengetreten und wolle die vomRechnungshof geäußerten Erwartungen und Empfehlungen umsetzen", heißt es in demBericht.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30350Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: mailto:rbb24recherche@rbb-online.deInternet: http://www.rbb24.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51580/5918991OTS: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg