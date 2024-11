Absturz ins Bodenlose? Der Euro kämpft um eine wichtige Unterstützung!

Zwar haben auch die mit gewaltigen Herausforderungen und Aufgaben zu kämpfen, allen voran explodierenden Staatsschulden. Die haben bislang jedoch nicht zu einer Verlangsamung der in den vergangenen Jahren starken Konjunkturdynamik gesorgt, im Gegenteil.

Die Quittung hierfür ist neben einer Underperformance vieler europäischer Aktienmärkte auch eine schwache Gemeinschaftswährung. Zuletzt drohte sogar die Parität gegenüber dem US-Dollar.

Wie weit geht die Euro-Erholung?

In dieser Woche kann sich der Euro jedoch berappeln. Dieser ist angesichts sinkender Renditen für US-Staatsanleihen wieder auf Kaufinteresse gestoßen – und zwar an einer technisch bedeutsamen Unterstützung. Damit könnte eine Gegenbewegung eingeläutet werden, auch weil sich einige EZB-Ratsmitglieder skeptisch gegenüber weiteren Zinssenkungen geäußert haben.

Seitwärtstrend beherrscht das Kursgeschehen

Die vergangenen zwei Jahre waren in der Gemeinschaftswährung nach einem scharfen Abwärtstrend zuvor geprägt durch eine Seitwärtsbewegung mit einer bei 1,12 US-Dollar verlaufenden Oberkante und einem bei 1,05 US-Dollar liegenden Support zur Unterseite.

Ein zwischenzeitlicher Ausbruchsversuch im Sommer des letzten Jahres führte zu keinem Erfolg. Der Euro setzte gegenüber dem US-Dollar zurück und testete erfolgreich den Support bei 1,05 US-Dollar. Von hieraus gelang innerhalb des Seitwärtstrends eine Aufwärtsbewegung mit zwei Ausbruchsversuchen im September.

Dollar-Bullen machen mächtig Tempo

Die jedoch scheiterten einerseits am Widerstand bei 1,12 US-Dollar sowie einem scharfen Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen. Die legten angesichts der schwindenden Aussichten auf Zinssenkungen der Fed sowie der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten deutlich zu und führten so zu einer starken Aufwertung des US-Dollars nicht nur gegenüber dem Euro.

Der geriet nach seinem wiederholt gescheiterten Ausbruchsversuch unter Druck und bildete in den vergangenen Wochen einen scharfen Abwärtstrend aus. Dieser durchschlug nicht nur die beiden gleitenden Durchschnittslinien, sondern auch die Unterkante des Aufwärtstrendkanals, sodass erneut der Support bei 1,05 US-Dollar angelaufen und zeitweise sogar unterschritten wurde.

Große Schwäche, aber auch ein Hoffnungsschimmer

Die scharfe Abwärtsbewegung ist aus gleich zwei Gründen bedenklich. Erstens führte sie in den gleitenden Durchschnitten zu einem Death Cross und damit einem technischen Verkaufssignal. Zweitens wurde sie dabei von fallenden technischen Indikatoren begleitet, was auf eine nachhaltige Bewegung schließen lässt. Das sind mittelfristig keine guten Aussichten für das Währungspaar.

Kurzfristig könnte es jedoch zu einer Gegenbewegung kommen, denn unterhalb von 1,05 US-Dollar ist der Euro erneut auf Kaufinteresse gestoßen und konnte den wichtigen Support somit verteidigen. Damit ist zwar der Aufwärtstrend der vergangenen 12 Monate Geschichte, der Seitwärtstrend jedoch noch immer intakt.

Außerdem war der Relative-Stärke-Index (RSI) zeitweise überkauft, sodass dieser Zustand zunächst konsolidiert werden muss. Dazu passt, dass es zu einer ersten, kurzfristigen bullishen Divergenz gekommen ist: Das Unterschreiten des Supports bei 1,05 US-Dollar wurde vom RSI nicht mit einem neuen Tief bestätigt.

Fazit: Kurzfristige Gegenbewegung möglich

Der Trendstärkeindikator MACD ist zwar auf ein neues Tief gefallen, ist inzwischen aber wieder über seine Signallinie geklettert, was ein Nachlassen des Verkaufsdrucks anzeigt. Damit könnte der Euro in den kommenden Tagen und Wochen aus seinem kurzfristigen Abwärtstrendkanal ausbrechen und in den Bereich von 1,08 US-Dollar zurückkehren. Hier liegt mit den gleitenden Durchschnittslinien sowie der Unterkante des aufgegebenen Aufwärtstrends aber ein massiver Widerstand.

In neue Schwierigkeiten dürfte die Gemeinschaftswährung vor allem dann geraten, wenn 1,05 US-Dollar nachhaltig (also mindestens auf Wochenbasis) aufgegeben werden. Dann dürfte die Parität gegenüber dem US-Dollar kaum noch zu verhindern sein. Während also kurzfristig eine Erholung möglich ist, sollten sich Anleger mittelfristig auf einen weiterhin schwachen Euro einstellen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion