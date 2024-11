Aurania kündigt die Teilnahme an der Noblecon 20 in Florida und die Ernennung eines neuen hauptamtlichen CFO an

Toronto, Ontario, 28. November 2024 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... - gibt bekannt, dass sein Chairman, President und CEO, Dr. Keith Barron, auf der NobleCon20 - der zwanzigsten jährlichen Emerging Growth Equity Conference von Noble Capital Markets an der Florida Atlantic University, Executive Education Complex, in Boca Raton, FL - am Dienstag, dem 3. Dezember um 12:00 Uhr Eastern Standard Time - einen Vortrag halten wird.

Ein High-Definition-Video-Webcast der Präsentation wird ein oder zwei Tage nach der Live-Veranstaltung auf der Website des Unternehmens und als Teil eines vollständigen Katalogs von Präsentationen auf der Konferenz-Website von Noble Capital Markets und auf Channelchek, dem von Noble eingerichteten Investorenportal, zur Verfügung gestellt. Der Webcast wird auf der Website des Unternehmens, der NobleCon-Website und auf Channelchek.com für 90 Tage nach der Veranstaltung archiviert.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass Francisco Freyre, der derzeitige Finanzvorstand des Unternehmens, mit Wirkung vom 1. Januar 2025 zum Vollzeit-Finanzvorstand des Unternehmens wechseln wird. Die umfangreiche Erfahrung von Francisco Freyre in den Bereichen Unternehmen, Finanzen und Märkte ist seit seiner Ernennung zum stellvertretenden Chief Financial Officer im Juli 2022 für das Unternehmen von großer Bedeutung, und das Unternehmen freut sich, dass er das Unternehmen weiterhin in Vollzeit unterstützen wird.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Über Noble Capital Markets, Inc.

Noble Capital Markets wurde 1984 gegründet und ist eine bei der SEC / FINRA registrierte Full-Service-Investmentbank und Beratungsfirma mit einem preisgekrönten Research-Team und einer eigenen Vertriebsplattform für Investoren. Wir bieten Unternehmern, Unternehmen, Finanzsponsoren und Anlegern Expertise im Mittelstand. In den vergangenen 40 Jahren hat Noble Milliarden von Dollar für Unternehmen aufgebracht und mehr als 45.000 Aktienresearch-Berichte veröffentlicht. Noble hat 2018 www.channelchek.com ins Leben gerufen - eine Investoren-Community, die sich ausschließlich auf börsennotierte Wachstumsunternehmen und deren Branchen konzentriert. Channelchek ist der erste Dienst, der der Öffentlichkeit Research in institutioneller Qualität anbietet, und zwar KOSTENLOS auf jeder Ebene ohne Abonnement. Mehr als 7.000 börsennotierte Schwellenunternehmen sind auf der Website aufgeführt, und die Inhalte umfassen Aktienanalysen, Webcasts und Branchenartikel.

