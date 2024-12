Kaffee-Krise 2024: Warum Ihr Kaffee bald teurer wird

Kaffee ist mit einem Pro-Kopf-Konsum von 167 Litern pro Jahr (Stand: 2022) das beliebteste Heißgetränk in Deutschland. Während der Bedarf in Deutschland in den vergangenen Jahren weitgehend stabil geblieben ist, steigt er weltweit kontinuierlich an. Allein zwischen 2017 und 2022 ist die Nachfrage von 165,64 Millionen um 7,8 Prozent auf 178,53 Millionen 60-kg-Säcke gestiegen, während die Produktion lediglich um 2,21 Prozent auf 171,3 Millionen 60-kg-Säcke zulegte.

Bisher gelang es den Produzenten, den stetig steigenden Bedarf durch eine Ausweitung der Anbauflächen und Düngereinsatz zu decken. Doch wie bei allen landwirtschaftlichen Produkten bleiben das Wetter und ein stabiles Klima die entscheidenden Grundvoraussetzungen für einen hohen Ertrag.

Wetterbedingungen führen zu Kaffee-Knappheit

Doch in diesem Jahr leiden die Pflanzen in den bedeutendsten Anbauregionen wie Brasilien unter einem dauerhaft zu heißem Klima und Trockenheit , wodurch die Ernteertragsaussichten sinken. In anderen Regionen wie Costa Rica hat es hingegen zu viel geregnet, was etwa 15 Prozent der Ernte zerstörte.

Zeitgleich sinken die Vorräte. Dies führt zu einer Unterdeckung des Bedarfs, wodurch die Preise für Arabica-Kaffee in den vergangenen zwölf Monaten bereits mehr als 74 Prozent gestiegen sind (28.11.2024). Sie könnten sich in absehbarer Zeit auch in höheren Produktpreisen niederschlagen. Aktuell liegt der Arabica-Future-Kaffeepreis bei 3,29 US-Dollar je Pfund, was einem Allzeithoch entspricht.

Aber auch der Preis für die Sorte Robusta ist in den vergangenen zwölf Monaten um etwa 116 Prozent gestiegen. Auch hier sind im Land des größten Produzenten (Vietnam) Klimaextreme innerhalb der vergangenen drei Jahre die Hauptursache für den starken Preisanstieg.

Analysten gehen davon aus, dass sich die Situation nicht innerhalb eines Jahres entspannt.

Große US-Kaffeehersteller importieren aufgrund drohender Zölle derzeit zudem vermehrt Kaffee. Hinzu kommen EU-Vorschriften zur Regulierung der Abholzung in den Kaffeeanbaugebieten, die nun jedoch um zwölf Monate verschoben werden sollen.

Wie absichern?

Aktien und ETFs sind oft eine der besten Möglichkeiten, sich gegen steigende Preise (Inflation) abzusichern. So liegt die annualisierte Rendite nach Inflation für Aktien seit dem Jahr 1800 bei etwa 6,9 Prozent.

Langfristig ist der Kaffeepreis sehr volatil, was direkt mit den Ernteerträgen zusammenhängt. Während wir aktuell eine Bedarfsunterdeckung erwarten, könnte das Angebot in Zukunft die Nachfrage wieder übersteigen.

Dennoch gibt es ETCs für den Kaffeemarkt, um direkt an den Bewegungen teilzuhaben.

Dazu zählt beispielsweise der WisdomTree Coffee, der über einen Swap an der Preisentwicklung partizipiert. Er wurde im Sept. 2006 in Jersey aufgelegt, besitzt eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,49 Prozent, thesauriert seine Erträge und verwaltet aktuell 44 Millionen Euro (28.11.2024).

Fazit: Kaffee

Der Kaffeemarkt ist sehr volatil. Langfristig hat er sich mit leicht steigender Tendenz seitwärts entwickelt. Anleger müssen somit bei einem zukünftig wieder höheren Ernteertrag auch mit fallenden Kursen rechnen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

