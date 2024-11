Besser als Nvidia: Diese texanische Aktie hat sich in diesem Jahr verdreifacht

Tyler Glover, CEO von TPL, hebt hervor, dass das Unternehmen optimal positioniert sei, um Land- und Wasserlösungen in Westtexas bereitzustellen, was mit dem KI-getriebenen Bedarf an physischer Infrastruktur wie Rechenzentren zusammenhängt. Große Technologieunternehmen wie Alphabet und Microsoft planen laut Bloomberg, im kommenden Jahr über 200 Milliarden US-Dollar in solche Infrastrukturen zu investieren.

TPL erzielt bereits bedeutende Einnahmen durch Öllizenzgebühren und Wasserverkäufe. Das Unternehmen profitiert von der steigenden energiebezogenen Nachfrage durch KI-Technologien. Die reichlich vorhandenen Erdgasreserven des Permian Basin, die derzeit oft ungenutzt bleiben, könnten zukünftig Rechenzentren und andere energieintensive Branchen versorgen.

Die Aktien von TPL sind vor einer Woche zweistellig gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen in den S&P 500 aufgenommen wird und dort Marathon Oil ersetzt. Seit Jahresbeginn haben die Aktien um rund 212 Prozent zugelegt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion