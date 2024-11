BofA sieht trotz Trumps Zolldrohungen großes Potenzial am mexikanischen Markt

Emilio Romano, Leiter der mexikanischen Niederlassung der Bank of America (BofA), sieht großes Potenzial in der zweitgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas:

Nearshoring-Trend bleibt treibende Kraft

Romano betonte, dass der Trend zum Nearshoring – also die Verlagerung von Unternehmensaktivitäten näher an die Hauptmärkte – weiterhin stark bleibe.

Wir glauben nicht, dass sich das Phänomen des Nearshoring oder Friendshoring umkehren wird. Mexiko wird nicht von dieser nordamerikanischen Wirtschaftsintegration abweichen, es gibt kein Zurück.

Der Manager erwartet, dass die Bank of America ihre Einnahmen und ihr Kundenvolumen in Mexiko innerhalb der nächsten fünf Jahre verdoppeln wird. Die Bank bietet in Mexiko institutionelle Dienstleistungen an.

Unsicherheiten durch Trumps Zölle

Trumps Drohungen, Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada zu erheben, haben die Märkte verunsichert. Der mexikanische Aktienmarkt hat ein gebrauchtes Jahr hinter sich:

Sowohl Mexiko als auch Kanada sind wichtige Handelspartner der USA im Rahmen des USMCA, das im Jahr 2026 überprüft werden soll. Das USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) ist ein Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Es trat am 1. Juli 2020 in Kraft und ersetzte das ältere NAFTA (North American Free Trade Agreement), das seit 1994 in Kraft war.

Das Abkommen soll den freien Handel und die wirtschaftliche Integration zwischen den drei Ländern fördern, gleichzeitig auf faireren Wettbewerb achten und mehr Schutz für Arbeiter sowie für Umweltstandards bieten. Romano sieht die Ankündigungen jedoch als Verhandlungstaktik:

Die Zolldrohungen sorgen zwar für Marktvolatilität, doch es ist unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich umgesetzt werden.

Der Fokus liege vermutlich darauf, Druck in den Handelsgesprächen aufzubauen.

Fazit

Die BofA bleibt trotz politischer Unsicherheiten zuversichtlich, dass Mexiko eine Schlüsselrolle im wirtschaftlichen Netzwerk Nordamerikas behalten wird. Mit einem anhaltenden Nearshoring-Trend sieht die Bank großes Potenzial in der Region. Anleger und Unternehmen dürften die weiteren Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Spannend wird es, wenn mögliche Änderungen im USMCA-Abkommen vorgenommen werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion