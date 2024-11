Diese Aspekte wissen viele Start-ups nicht über den Vertrieb - und so gelingt es ihnen besser (FOTO)

Potsdam (ots) - Viele Start-ups betreten das Geschäftsleben zwar mit großer

Motivation und genialen Ideen - allerdings ohne ausreichende Kenntnisse im

Vertrieb. Ohne durchdachte Vertriebsstrategie kann jedoch selbst die

innovativste Geschäftsidee scheitern. Fehlendes Wissen über den Vertrieb führt

dazu, dass viele junge Unternehmen ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen und in

einer frühen Phase stagnieren oder gar scheitern.



Das Problem ist dabei, dass Start-ups häufig die Komplexität und Bedeutung eines

strukturierten Vertriebsprozesses unterschätzen. Es ist demnach unerlässlich,

dass junge Unternehmen frühzeitig in die Entwicklung und Schulung ihres

Vertriebsteams investieren und eine klare Vertriebsstrategie entwickeln.

Nachfolgend werden Aspekte beleuchtet, die Start-ups über den Vertrieb nicht

wissen, warum sie damit ihr Geschäft gefährden und wie es besser geht.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Warum eine fehlende Vertriebsstrategie viele Start-ups gefährdetWer sein eigenes Unternehmen gründet, muss zu Beginn auf eine Vielzahl vonAspekten achten. Viele Neugründer verlieren durch diese Herausforderung denBlick für das Wesentliche. Der Fokus liegt meist auf der Produktentwicklung -dabei ist die Beschäftigung damit, wie man die Produkte oder Dienstleistungen ambesten verkauft, von größter Bedeutung. Eines sollte dabei klar sein: Selbst einqualitativ hochwertiges Produkt oder eine Dienstleistung verkauft sich nicht vonallein - ohne eine durchdachte Vertriebsstrategie fehlt es an Orientierung undder Verkaufsprozess gerät ins Wanken.Langfristig kann dies große Auswirkungen haben. Ohne definierte Prozesse undVerantwortlichkeiten im Vertrieb entstehen ineffiziente Abläufe, die zuRessourcenverschwendung und verpassten Verkaufschancen führen. Dasbeeinträchtigt die Umsatzentwicklung und kann das Wachstum des Unternehmenshemmen. Zudem erschwert das Fehlen klarer Vertriebsstrukturen die Skalierbarkeitdes Unternehmens. Viele Start-ups bekommen dadurch Schwierigkeiten, neue Märktezu erschließen. Das Resultat: Sie bleiben hinter ihren Wachstumszielen zurückund verlieren Marktanteile an Wettbewerber. Es ist demnach wichtig, sich vonBeginn an intensiv mit dem Thema Vertrieb zu beschäftigen und hier nicht zusparen. Doch wie stellt man eigentlich eine solche Vertriebsstrategie auf?Der Aufbau einer durchdachten StrategieEine Vertriebsstrategie folgt verschiedenen Schritten:Marktanalyse durchführen: Eine gründliche Untersuchung des Marktes istunerlässlich. Dabei sollten Marktgröße, -trends und -dynamiken analysiertwerden, um Chancen und Risiken zu identifizieren.