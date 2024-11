Alnatura mit Umsatzplus im Jubiläumsjahr / Top bei Kundenzufriedenheit / Alnatura setzt neuen Standard beim Tierwohl (FOTO)

Darmstadt (ots) - Alnatura hat das Geschäftsjahr 2023/2024, das am 30. September

2024 endete, mit einem Umsatz von 1,195 Milliarden Euro abgeschlossen. Der

Bio-Händler aus dem hessischen Darmstadt erreicht damit im 40. Jahr seit seiner

Gründung ein Umsatzplus von knapp 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Alnatura

Gründer und Geschäftsführer Götz Rehn kommentiert: "Seit 40 Jahren trägt

Alnatura dazu bei, dass immer mehr Menschen die positiven Folgen der

biologischen Landwirtschaft verstehen und deshalb ihr Einkaufsverhalten

verändern. Der große Zuspruch durch unsere Kundinnen und Kunden im Jubiläumsjahr

bestätigt uns in unserem Engagement für Bio-Lebensmittel und die biologische

Landwirtschaft."



Vor dem Hintergrund des dichten Wettbewerbsumfelds hat Alnatura sowohl im

aktuellen als auch im vergangenen Geschäftsjahr die Weichen für ein weiteres

Wachstum in der Zukunft gestellt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die

strategischen Geschäftsfelder Alnatura Markenprodukte, Handelspartner und die

Alnatura Super Natur Märkte. Gleichzeitig investiert Alnatura in den kommenden

Jahren vor allem in den Aufbau neuer IT-Infrastruktur.





Zum dritten Mal in Folge Auszeichnungen für hohe KundenzufriedenheitDer Kundenzuspruch drückt sich auch in repräsentativenKundenzufriedenheitsstudien aus: Die Alnatura Super Natur Märkte erreichen zumdritten Mal hintereinander in der jährlich für ganz Deutschland durchgeführtenrepräsentativen Verbraucherstudie "Kundenmonitor" der ServiceBarometer AG denersten Platz bei den Bio-Märkten, und zwar mit einer Gesamtzufriedenheitsnotevon 1,76. Mit diesem Wert nimmt Alnatura auch den ersten Platz im Gesamtrankingaller untersuchten Einkaufsstätten ein. In der aktuellen Umfrage punktetAlnatura bei der Frage nach dem positiven Einkaufserlebnis und derKundenbegeisterung. Außerdem loben die Kundinnen und Kunden besonders dieAuswahl und Qualität der Bio-Produkte, so beispielsweise bei Obst und Gemüse.Den Deutschen Fruchtpreis in der Kategorie Bio-Märkte erhielt Alnatura ebenfallszum dritten Mal in Folge: In diesem Jahr ging der Preis für die beste Obst- undGemüseabteilung an den Starnberger Alnatura Super Natur Markt. In den beidenJahren vorher wurde einer der drei Darmstädter Alnatura Märkte ausgezeichnet.Alnatura Initiativen: 20 000 Hektar mehr Bio-Fläche | Transparenz bei GentechnikAlnatura engagiert sich seit seiner Gründung für den biologischen Landbau undhat hierfür wegweisende Initiativen ins Leben gerufen, so zum Beispiel die