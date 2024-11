Ministerdialdialoge zur Bekämpfung der globalen Landdegradation für UNCCD COP16 angekündigt COP16 in Riad ist Gastgeber des ersten zweigleisigen Dialogs auf der UNCCD-COP, um Maßnahmen in dringenden Umweltfragen zu beschleunigen RIYADH, Saudi-Arabien, 28. November 2024 /PRNewswire/ - Das Programm für die bevorstehende UNCCD COP16 in Riyadh …