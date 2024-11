Die Waldbund GmbH optimiert schlecht genutzte Unternehmensflächen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - Kosten senken, Einnahmen erzielen, Mitarbeiter binden und etwas fürdas Image tun - die optimale Nutzung der eigenen Flächen bietet Unternehmenzahlreiche Möglichkeiten. Um das Potenzial zu erkunden und auszuschöpfen, hatsich Marco Klein auf eine ganzheitliche Beratung zur Flächenbewirtschaftungspezialisiert, die auf vorhandene Grundstücke oder die Erweiterung desFlächenbestands abzielt. Warum es sinnvoll ist, die verschiedenen Aspekte derNutzung integriert zu betrachten, und weshalb sich ein standortnahesAufforstungsprojekt zur Erfüllung der CSRD-Richtlinien am besten eignet,erfahren Sie hier.Viele Unternehmen sehen in ihrem Firmenstandort nicht mehr als dieProduktionshalle oder die Gebäude, in denen sich ihre Büros befinden. IhreAußenflächen verstehen sie daher lediglich als notwendiges Beiwerk, das wenigAufmerksamkeit erfährt und ganz sicher nicht in die strategische Planungeinbezogen wird. Im Ergebnis werden die Flächen dann für Parkplätze oder alsAbstellort für nicht mehr benötigte Gegenstände genutzt und in vielen Fällenliegen sie einfach brach. Ist es nicht an der Zeit, eine wertvolle Ressource zuentdecken, um sie einer sinnvollen Nutzung zuzuführen? "Wir beobachten durchausein steigendes Interesse an der Optimierung von Unternehmensflächen, wobei einerUmsetzung häufig gewisse Befürchtungen gegenüberstehen, die regulatorischeAnforderungen, Haftungsrisiken und natürlich auch finanzielle Gesichtspunktebetreffen", sagt Marco Klein, Gründer und Geschäftsführer der Waldbund GmbH."Damit verschenken die Unternehmen ein ungeheures Potenzial, das nicht nurökologische und soziale Aspekte hat, sondern auch zu handfesten Kostensenkungenführen kann.""Bei einer zweckmäßigen Beratung muss es im Kern darum gehen, die Möglichkeitender Flächen auszuloten und Maßnahmen vorzuschlagen, die sich an den Bedürfnissendes jeweiligen Unternehmens orientieren", fügt Marco Klein hinzu. Das Team derWaldbund GmbH besteht aus erfahrenen Branchenspezialisten, die Gebiete wieBauplanungsrecht, Baulandentwicklung, Ökologie, Versicherungsfragen,Immobilieninvestitionen und Finanzplanung abdecken. Die Experten um Marco Kleinkonzentrieren sich bei ihrer Beratung auf vor allem auf innovativeNutzungsmöglichkeiten, die kostensenkend wirken, zusätzliche Einnahmengenerieren, Mitarbeiter binden und für eine ökologische Aufwertung sorgen. Dabeierstellen sie Flächenoptimierungsanalysen undFlächenerweiterungspotenzialanalysen, setzen die geplanten Maßnahmen gemeinsam