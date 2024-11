Abwechslungsreiche Arbeit in eingespieltem Team - so macht Handwerk wieder Spaß (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 8

Ahrensburg (ots) - Das Handwerk sucht weiterhin händeringend nach Mitarbeitern -macht dabei aber nur selten eine gute Figur. Doch damit ist jetzt Schluss! Sojedenfalls der Anspruch der TH-Solar GmbH: Der Ahrensburger Meisterbetrieb setztsich nicht nur für qualitativen Fortschritt in der Solarenergie, sondern auchfür die Förderung motivierter Fachkräfte und damit für die Zukunft seinerBranche ein. Was die tägliche Arbeit und die verschiedenen Aufgabenbereiche beider TH-Solar GmbH hierbei wirklich auszeichnet, beleuchtet dieser Artikel - imInterview teilt Betriebsleiter Mark Bruns außerdem seine persönlichen Eindrückedazu.Aktiv anpacken, die Zukunft mitgestalten und der Welt etwas Gutes tun: Für vielevon uns sind es Dinge wie diese, die wir uns von unserem beruflichen Alltagerwarten - und die uns am Ende zu Bestleistungen antreiben. Vergessen dürfen wiraber auch die kleinen, womöglich nur allzu offensichtlichen Dinge nicht. Denn umdie Freude an unserem Job nicht schnell wieder zu verlieren, braucht es auch dasrichtige Team, eine klare Aufgabenverteilung und eine strukturierteOrganisation. Was für viele von uns selbstverständlich sein mag, lässt abergerade das Handwerk mittlerweile viel zu oft vermissen: So stehen Chaos, Stressund fehlender Antrieb zur Verbesserung immer häufiger an der Tagesordnung - undletztendlich weiß niemand mehr so recht, warum er überhaupt tut, was er tut."Umso wichtiger ist es für uns alle, Deutschland zu zeigen, dass derartigeMissstände sicher nicht jeden Betrieb widerspiegeln", betont Paris Freiherr vonTroschke, Geschäftsführer der TH-Solar GmbH."Ganz im Gegenteil: Gerade in Bereichen wie der Solarbranche lassen sichInnovation, Ambition und Teamwork wunderbar vereinen - etwas, worauf wir täglichaufbauen und was jeder meiner Kollegen zu schätzen weiß", fügt BetriebsleiterMark Bruns hinzu. Als professioneller Meisterbetrieb fürPhotovoltaik-Installationen deckt die TH-Solar GmbH das gesamte Spektrum anProjekten ab - von privaten Anlagen über gewerbliche Projekte bis hin zuGroßanlagen. Kunden erhalten dabei alles aus einer Hand und können sich auf einehausinterne Koordination aller Abläufe verlassen. Basis des Erfolgs: Mit einemjungen, dynamischen Team aus kompetenten Führungskräften, umsichtigenProjektplanern und qualifizierten Spezialisten für alle handwerklichenAngelegenheiten kann die TH-Solar GmbH eine außergewöhnlich große Vielfalt anAufträgen realisieren. Darüber hinaus setzt der Ahrensburger Ausbildungsbetrieb