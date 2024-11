Euro gibt zum US-Dollar ein wenig nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag geringfügig gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,0550 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte der Euro noch ein wenig höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0542 (Mittwoch: 1,0531) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9485 (0,9495) Euro.

Der Euro hatte am Mittwoch noch merklich zugelegt. Kommentare aus der EZB hatte Zinssenkungserwartungen gedämpft. Direktorin Isabel Schnabel hatte vor zu starken Leitzinssenkungen gewarnt. Der französische Notenbankgouverneur Francois Villeroy de Gallau sagte hingegen am Donnerstag, dass es einen "signifikanten Spielraum" für Zinssenkungen gebe. Die EZB solle sich alle Optionen offen halten. An den Märkten wird derzeit spekuliert, ob die Notenbank im Dezember die Leitzinsen um 0,25 oder um 0,50 Prozentpunkte senken wird.