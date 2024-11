HUK-COBURG übernimmt mehrheitlich Anteile an pitstop

Coburg (ots) - Anteile von 25,1 auf 84,9 Prozent erhöhtVorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörde übernimmt die HUK-COBURGMobilitätsholding GmbH, eine Tochter der HUK-COBURG, ab 2. Januar 2025mehrheitlich die Anteile an der Werkstattkette pitstop.de GmbH, Mülheim a. d. R.Sie stockt damit ihre seit 2022 bestehende Beteiligung von 25,1 Prozent auf 84,9Prozent auf. Bridgestone Europe NV/AS bleibt mit 15,1 ProzentMinderheitsgesellschafter. Stefan Kulas, der die bisherige Mehrheit an pitstophielt, hat diese abgegeben, bleibt aber in der Geschäftsführung. Dr. FlorianRiedel, bisher verantwortlich für das Beteiligungs- und Kooperationsmanagementbei der HUK-COBURG, rückt in die Geschäftsleitung auf. Über den Kaufpreis wurdeStillschweigen vereinbart."Durch die Mehrheitsbeteiligung vollziehen wir konsequent den nächsten Schrittin der Ausrichtung der HUK-COBURG als Serviceanbieter rund um Mobilität",erläutert Klaus-Jürgen Heitmann, Sprecher des Vorstands der HUK-COBURGVersicherungsgruppe. Angesichts zukünftiger Veränderungen bei privater Mobilitätsei es essenziell, für Kundinnen und Kunden relevant zu bleiben. "Mit dem nunbreiteren Spektrum an Dienstleistungen rund um das Auto sind wir direkt an derKundenschnittstelle, die über das Versicherungsgeschäft hinaus geht. StefanKulas und Dr. Florian Riedel wünsche ich in den neuen Rollen und Aufgaben vielErfolg", fügt er abschließend anZur Pressemeldung auf huk.de:https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/pitstop.htmlWeitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationEva-Maria SahmTel.: 09561/96-22605E-Mail: mailto:presse@huk-coburg.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7239/5919149OTS: HUK-COBURG