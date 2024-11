DAX führt Rallye an: Deutsche und US-Indizes im Aufwind!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet mit einem Anstieg von +0,77% auf 19.425,47 Punkte die stärkste Performance unter den betrachteten Indizes. Der MDAX folgt mit einem leichten Plus von +0,14% und steht bei 26.279,46 Punkten. Der SDAX legt um +0,49% zu und erreicht 13.451,93 Punkte, während der TecDAX mit einem minimalen Zuwachs von +0,07% auf 3.396,31 Punkte schließt. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Tendenz. Der Dow Jones steigt um +0,25% und erreicht 44.832,54 Punkte. Der S&P 500 verzeichnet einen Anstieg von +0,24% und steht bei 6.012,70 Punkten. Insgesamt zeigen die Märkte heute eine überwiegend positive Stimmung, wobei der DAX die stärkste Aufwärtsbewegung unter den deutschen Indizes aufweist. Die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 schließen sich dem positiven Trend an, wenn auch mit moderateren Zuwächsen.Siemens Energy führt die DAX-Spitzenwerte mit einem Anstieg von 3.19% an, gefolgt von RWE mit 2.70% und Daimler Truck Holding, das um 2.51% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichneten die Flopwerte im DAX negative Entwicklungen, wobei Brenntag um 0.39% fiel, Merck um 0.56% und Qiagen um 0.84%.Die MDAX-Spitzenreiter werden von Deutsche Lufthansa mit einem Plus von 3.03% angeführt, gefolgt von Nordex mit 2.39% und TRATON, das um 2.14% zulegte.Die Flopwerte im MDAX zeigen deutlichere Rückgänge, insbesondere Hugo Boss mit einem Minus von 7.90%, gefolgt von Carl Zeiss Meditec, das um 4.18% fiel, und Fresenius Medical Care mit -2.54%.Im SDAX sticht CECONOMY mit einem Anstieg von 4.02% hervor, gefolgt von ATOSS Software mit 3.36% und Dt.Beteiligungs AG, das um 3.25% zulegte.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, mit TAKKT, das um 1.58% fiel, ADTRAN Holdings mit -2.10% und STRATEC, das um 4.61% zurückging.Im TecDAX führt ATOSS Software mit 3.36%, gefolgt von Nordex mit 2.39% und Eckert & Ziegler, das um 2.31% zulegte.Die TecDAX-Flopwerte beinhalten 1&1 mit einem Rückgang von 0.99%, Energiekontor mit -1.18% und Carl Zeiss Meditec, das ebenfalls um 4.18% fiel.Im Dow Jones zeigt Walt Disney mit einem Anstieg von 1.86% die beste Performance, gefolgt von Merck & Co mit 1.48% und Travelers Companies mit 1.10%.Die Flopwerte im Dow Jones umfassen NVIDIA mit einem Minus von 1.15%, Microsoft mit -1.17% und Salesforce, das um 3.84% fiel.Im S&P 500 sticht Ulta Beauty mit einem Anstieg von 4.10% hervor, gefolgt von Walgreens Boots Alliance mit 3.78% und Verisign, das um 3.49% zulegte.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Rückgänge, angeführt von Autodesk mit -8.59%, gefolgt von Hewlett Packard Enterprise mit -6.01% und NetApp, das um 5.53% fiel.