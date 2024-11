ThyssenKrupp unter Druck: Scholz knüpft Milliardenhilfen an Bedingungen!

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Emschergenossenschaft in Bochum unterstrich Scholz, dass die Bundesregierung ThyssenkKupp bei der grünen Transformation des Stahlsektors unterstützt, jedoch klare Erwartungen an den Erhalt der deutschen Wertschöpfungskette und der Arbeitsplätze knüpft.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen klaren Appell an den traditionsreichen Industriegiganten ThyssenKrupp gerichtet: Der Stahlproduktion und den Arbeitsplätzen in Deutschland muss höchste Priorität eingeräumt werden.

"Stahlproduktion in Deutschland ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein strategisches Thema", betonte Scholz. Der Bund hat ThyssenKrupp bereits mit 2 Milliarden Euro für eine neue Direktreduktionsanlage unterstützt, die künftig eine klimafreundlichere Stahlproduktion ermöglichen soll. Dennoch stehen harte Einschnitte bevor: Der Konzern plant bis 2030 den Abbau von rund 5.000 Stellen, während weitere 6.000 Arbeitsplätze durch Outsourcing oder Verkäufe wegfallen könnten.

Industrie-Strompreise und Netzentgelte im Fokus

Die hohen Energiekosten belasten die deutsche Industrie massiv. Scholz kündigte an, die Netzentgelte auf 3 Cent pro Kilowattstunde zu begrenzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen langfristig zu sichern. "Dieses Maßnahmenpaket wird entscheidend dafür sein, Investitionen in Deutschland zu halten", erklärte der Kanzler. Der Plan erfordert jedoch breite politische Unterstützung. Während Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits einen Nachtragshaushalt ins Gespräch brachte, zeigt sich die Opposition skeptisch.

Wettbewerbsdruck und strategische Souveränität

Scholz sieht die Sicherung der deutschen Stahlindustrie als Teil einer umfassenden Strategie zur Wahrung der nationalen Souveränität. Überkapazitäten auf globaler Ebene, insbesondere durch billigen Stahl aus dem Ausland, gefährden laut Scholz die heimische Produktion. "Wir müssen den gesamten Prozess von der Rohstoffverarbeitung bis zur Endproduktion in Deutschland erhalten", mahnte er.

In der Europäischen Union drängt Scholz auf eine Balance zwischen Schutzmaßnahmen und fairen Handelspraktiken. Besonders das CO2-Grenzausgleichssystem müsse so gestaltet werden, dass Exporteure nicht benachteiligt werden. Statt restriktiver Zölle oder unflexibler Förderprogramme fordert Scholz gezielte steuerliche Anreize für Unternehmen, die in Digitalisierung, Klimaschutz und moderne Produktionsstätten investieren.

Thyssenkrupp im Wandel: Chance oder Risiko?

Mit Blick auf die Strategie von ThyssenKrupp bleibt die zentrale Frage, wie der Konzern den Spagat zwischen Kosteneffizienz, nachhaltiger Transformation und dem Erhalt von Arbeitsplätzen meistern will. Der Druck von politischer Seite könnte eine nachhaltige Produktionsstrategie fördern, stellt jedoch auch neue Herausforderungen dar. Analysten beobachten die Entwicklung des Unternehmens mit Spannung – vor allem, wie ThyssenKrupp den Umbau im globalen Wettbewerb gestalten wird.

Thyssenkrupp-Aktie unter Druck

Am Aktienmarkt steht ThyssenKrupp weiterhin unter Druck. Die Aktie stieg zuletzt dennoch um 2,7 Prozent und notierte bei 3,93 Euro.

Die Baader Bank hat die Einstufung für ThyssenKrupp trotz des geplanten Stellenabbaus mit einem Kursziel von 5,40 Euro auf "Buy" bestätigt. Analyst Christian Obst sieht darin ein klares Signal, dass das Management entschlossen ist, Steel Europe zu verkleinern und zu einem eigenständigeren Stahlunternehmen umzubauen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 3,906EUR auf Tradegate (28. November 2024, 18:22 Uhr) gehandelt.