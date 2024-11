Thyssenkrupp unter Druck: Scholz setzt Milliardenhilfen an Bedingungen!

Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen klaren Appell an den traditionsreichen Industriegiganten Thyssenkrupp gerichtet: Der Stahlproduktion und den Arbeitsplätzen in Deutschland muss höchste Priorität eingeräumt werden. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Emschergenossenschaft in Bochum unterstrich Scholz, dass die Bundesregierung Thyssenkrupp bei der grünen Transformation des Stahlsektors unterstützt, jedoch klare Erwartungen an den Erhalt der deutschen Wertschöpfungskette und der Arbeitsplätze knüpft.

"Stahlproduktion in Deutschland ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein strategisches Thema", betonte Scholz. Der Bund hat Thyssenkrupp bereits mit 2 Milliarden Euro für eine neue Direktreduktionsanlage unterstützt, die künftig eine klimafreundlichere Stahlproduktion ermöglichen soll. Dennoch stehen harte Einschnitte bevor: Der Konzern plant bis 2030 den Abbau von rund 5.000 Stellen, während weitere 6.000 Arbeitsplätze durch Outsourcing oder Verkäufe wegfallen könnten.