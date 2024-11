Libanesische Armee meldet Verstöße Israels gegen Waffenruhe

BEIRUT (dpa-AFX) - Die libanesischen Armee hat Israel mehrere Verstöße gegen die seit Mittwoch geltende Waffenruhe mit der Hisbollah vorgeworfen. Israel habe am Mittwoch und Donnerstag mehrfach gegen die Vereinbarung verstoßen, teilte die libanesische Armee mit. Die Rede war dabei von "Luft-Verstößen" und Angriffen auf libanesisches Gebiet mit "verschiedenen Waffen". Das Armee-Kommando untersuche diese Verstöße in Absprache mit den "zuständigen Behörden". Weitere Details dazu nannte die Armee nicht.

Das israelische Militär hatte am Donnerstag selbst mitgeteilt, dass die Luftwaffe im Südlibanon ein Waffenlager der Hisbollah-Miliz angegriffen habe und begründete dies mit "terroristischer Aktivität" an dem Ort. Zudem hieß es, die Armee bleibe in der Region im Einsatz, um gegen Verstöße gegen die Waffenruhe-Vereinbarung vorzugehen.

Die Vereinbarung sieht neben einem Ende der Kampfhandlungen auch eine Kommission vor, um Verstöße zu überwachen. Der Gruppe unter Anführung der USA und Frankreich gehören auch der Libanon, Israel und die UN-Friedenstruppe Unifil an, wie aus der Vereinbarung hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt./jot/DP/he