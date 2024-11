Chefkontrolleur Korbmacher tritt nach Streit mit Großaktionär ab

Gagamon schrieb 07.11.24, 18:34

Bin hier zwar nicht investiert, aber vielleicht interessant für den ein oder andern: Paladin one fond hatte bis zum 22.10. Noch 4% vom fond in flatex.

Jetzt haben sie eine 3-4% größere cash Position und flatex find ich da nicht mehr .



Na gut, die sind auch Anfang 2023 eingestiegen also genug Gewinne mitgenommen.



Macht damit was ihr wollt, ich bin nicht investiert und habs nicht vor zur zeit.