LINUS reicht Finanzierung für Wohnportfolio mit 18.000 m2 in Norddeutschland aus

Das Darlehen hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird laufend verzinst. Die Finanzierung schafft zudem eine nachhaltige Wertschöpfung über eine finanzierte Capex-Reserve zur laufenden Aufwertung des Portfolios. Lucas Boventer, Co-CEO von LINUS, betonte: "Die abgeschlossene Transaktion ist ein Abbild der attraktiven Marktphase für alternative Finanzierer. Wohnportfolien bieten gute Finanzierungsmöglichkeiten bei moderaten Risikoprofilen. Wir haben eine Struktur aufsetzen können, bei der unsere Investoren laufend von zweistelligen Renditen profitieren. Entsprechend kann unser Team einmal mehr den exzellenten Marktzugang sowie unsere Expertise bei der Strukturierung unter Beweis stellen. Davon profitieren unsere Investoren nachhaltig."

Mit dieser erfolgreichen Finanzierung unterstreicht LINUS seine Position als ein führender Partner für maßgeschneiderte Immobilienfinanzierungslösungen und unterstreicht seine Fähigkeit, in dynamischen Märkten nachhaltige Werte zu schaffen.

Über LINUS

Die Berliner Linus Digital Finance AG finanziert über von ihr verwaltete und beratene Private Debt-Fonds Immobilienprojekte mit Fremd- und Mezzanine-Kapital und ermöglicht semiprofessionellen, professionellen und institutionellen Anlegern, sich an diesen kurz- bis mittelfristigen Investments zu beteiligen. Gemeinsam mit ihren Co-Investoren haben die LINUS-Fonds seit der Gründung im Jahr 2016 knapp 1,6 Mrd. Euro in 75 Immobilienprojekte investiert (Stand: November 2024).

Die Linus Capital Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der Linus Digital Finance AG, ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) registriert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.linus-finance.com

Pressekontakt:

Linus Digital Finance AG

Lucas Boventer

Co-CEO

Alexanderstr. 7

10178 Berlin

ir@linus-finance.com

Tel. +49 (0) 30 629 3968 10

(Ende)

Aussender: Linus Digital Finance AG

Adresse: Alexanderstr. 7, 10178 Berlin

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Lucas Boventer, Vorstand (Co-CEO)

Tel.: +49 30 629 3968 10

E-Mail: ir@linus-finance.com

Website: www.linus-finance.com

ISIN(s): DE000A2QRHL6 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

Die Linus Digital Finance Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 1,740EUR auf Frankfurt (28. November 2024, 08:03 Uhr) gehandelt.