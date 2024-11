NORMA Group - Aktie im Rampenlicht - 28.11.2024

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

EQS-Media / 28.11.2024 / 18:45 CET/CEST Strategische Fokussierung: NORMA Group initiiert Verkaufsprozess für Wassermanagement-Geschäft Maintal, Deutschland, 28. November 2024 – Die NORMA Group will sich noch stärker auf ihr Kerngeschäft als …

EQS-Media / 28.11.2024 / 18:45 CET/CEST Strategic focusing: NORMA Group initiates divestment process for Water Management business Maintal, Germany, November 28, 2024 – NORMA Group intends to focus even more strongly on its core business as a …

EQS-Ad-hoc: NORMA Group SE / Key word(s): Strategic Company Decision NORMA Group SE: NORMA Group SE decides to initiate divestment of global Water Management activities 28-Nov-2024 / 18:42 CET/CEST Disclosure of an inside information acc. to …