Norma Group will sich von Sparte mit Wassermanagement trennen - Aktie zieht an

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group will sich durch den Verkauf seiner Sparte für das Wassermanagement stärker auf die allgemeine Industrie und die Autozulieferung konzentrieren. Die Einleitung eines Verkaufsprozesses hat das SDax -Unternehmen am Donnerstag beschlossen, wie es im hessischen Maintal mitteilte. Die Abspaltung des Wassergeschäfts solle Ressourcen und Kapazitäten freisetzen, um die Marktposition in der Geschäftseinheit Industry Applications auszubauen sowie in der Geschäftseinheit Mobility & New Energy zu stärken, hieß es. Ausgang und Ergebnis des Verkaufsprozesses seien offen. Norma macht rund ein Viertel seines Umsatzes mit dem Wassermanagement. Die Norma-Aktie stieg nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um mehr als 14 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss./men