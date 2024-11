Masdar schließt Übernahme von TERNA ENERGY ab und kündigt an, das Wachstum in Griechenland und Osteuropa zu beschleunigen

Masdar hat die Übernahme von 70 % der ausstehenden Aktien von TERNA ENERGY erfolgreich abgeschlossen und ist damit Mehrheitsaktionär des griechischen Champions für saubere Energie

Nach Abschluss der Transaktion wird Masdar die behördlichen Genehmigungen für die Einleitung eines obligatorischen Barangebots zum Erwerb aller verbleibenden Aktien einholen.

Masdar bringt langfristiges Kapital und globales Know-how ein, um die Wachstumspläne von TERNA ENERGY zu unterstützen, das bis 2029 eine Betriebskapazität von 6 GW an erneuerbaren Energien anstrebt und die Energiewende in Griechenland und Osteuropa unterstützt.

Die Übernahme wird eine wichtige Rolle bei der Erweiterung des Portfolios von Masdar in Europa spielen, da das Unternehmen bis 2030 weltweit eine Kapazität von 100 GW anstrebt.

ABU DHABI, UAE and ATHENS, Greece, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar („Masdar"), das führende Unternehmen für saubere Energie in den VAE, gab heute bekannt , dass es die Übernahme von 70 % der ausstehenden Aktien von TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) von GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) und anderen Aktionären erfolgreich abgeschlossen und alle behördlichen Genehmigungen erhalten hat. Die Transaktion, die zu einem Preis von 20 Euro pro Aktie vereinbart wurde, bewertet TERNA ENERGY mit einem Unternehmenswert von 3,2 Mrd. Euro und ist damit die größte Transaktion im Energiebereich, die jemals an der Athener Börse getätigt wurde, und eine der größten in der EU-Branche für erneuerbare Energien.

Nach Abschluss der Transaktion wird Masdar die behördliche Genehmigung der Hellenic Capital Markets Commission (HCNC) einholen, um ein obligatorisches Barangebot („MTO") zum Erwerb der ausstehenden Aktien von TERNA ENERGY zu unterbreiten.

TERNA ENERGY ist seit über zwei Jahrzehnten ein wichtiger Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien und verfügt über das größte und am stärksten diversifizierte Portfolio in Griechenland sowie über Projekte in Bulgarien und Polen. Das Unternehmen besitzt und betreibt saubere Energieprojekte in den Bereichen Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft. Griechenlands führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien baut außerdem eines der größten Pumpspeicherkraftwerksprojekte in Europa, das 680-MW-Projekt Amfilochia. TERNA ENERGY verfügt derzeit über eine Kapazität von 1,2 Gigawatt (GW). Die Übernahme spiegelt das Vertrauen von Masdar in das beeindruckende Wachstumspotenzial des Unternehmens wider, das bis 2029 6 GW erreichen will. TERNA ENERGY wird eine wichtige Rolle bei der Erweiterung des Portfolios von Masdar in ganz Europa spielen, da das Unternehmen zur Unterstützung der Energiewende bis 2030 weltweit eine Kapazität von 100 GW anstrebt.