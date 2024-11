Education Cannot Wait vergibt bahnbrechende Zuschüsse in Höhe von 1,9 Mio. USD zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter im Bildungswesen in Notfällen und anhaltenden Krisen

NEW YORK, 28. November 2024 /PRNewswire/ – Education Cannot Wait (ECW), der globale Fonds für Bildung in Notsituationen und Langzeitkrisen der Vereinten Nationen, kündigt zwei neue Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1,9 Mio. USD an. Die Zuschüsse werden in Partnerschaft mit der United Nations Girls' Education Initiative (UNGEI) und Plan International Canada gewährt, um die Bemühungen um eine Veränderung der Geschlechternormen und die Unterstützung von Frauen und Mädchen in Krisensituationen zu fördern.

„Mädchen, die in Notsituationen und langwierigen Krisensituationen leben, sind mit komplexen Hindernissen konfrontiert, wenn es darum geht, ihr Recht auf Bildung zu verwirklichen – einfach aufgrund ihres Geschlechts. Ohne Zugang zu einem sicheren und schützenden Lernumfeld werden die Hoffnungen und Träume junger Mädchen allzu oft durch Kinderheirat, geschlechtsspezifische Gewalt, ungewollte Schwangerschaften und Ausbeutung zunichte gemacht. Diese neuen Partnerschaften von ECW mit UNGEI und Plan International Canada werden unsere gemeinsamen Bemühungen, Mädchen zu befähigen, ihre Rechte einzufordern, weiter stärken", sagte Yasmine Sherif, Executive Director von Education Cannot Wait.

„Vier der fünf Länder mit den größten geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Bildung sind von Konflikten betroffen. Dieser Zuschuss ermöglicht es der UNGEI-Partnerschaft, in diese Lücke zu stoßen und mit unseren Partnern vor Ort zusammenzuarbeiten, um sie zu schließen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der ECW, um Mädchen in Notsituationen und langwierigen Krisen zu unterstützen, damit sie lernen, wachsen und sich entwickeln können. Investitionen in die Bildung von Mädchen sind der beste Weg zum Aufbau widerstandsfähiger Gemeinschaften und einer friedlicheren und gerechteren Welt", sagte Antara Ganguli, Director der UNGEI.

„Als Organisation, die sich für die Förderung der Rechte von Kindern und der Geschlechtergerechtigkeit einsetzt und sich insbesondere auf Mädchen in all ihrer Vielfalt konzentriert, betonen wir, wie wichtig es ist, die Ergebnisse der intersektionellen Geschlechtergleichstellung im Bildungsbereich während Notfällen und anhaltenden Krisen systematisch zu messen. Dieser Ansatz ist unerlässlich, um sinnvolle, geschlechtsspezifische und integrative Veränderungen voranzutreiben und letztlich die breitere Praxisgemeinschaft zu stärken", sagte Tanjina Mirza, Chief Programs Officer von Plan International Canada.