China gegen Trump: Dollar kapern, Lieferketten-Krieg!

Wie reagiert China auf den absehbaren Handelskrieg 2.0 von Donald Trump? Diese Frage wird für uns alle entscheidend in den nächsten Monaten und Jahren - und die Perspektiven haben es in sich! Denn China bereitet sich auf einen Lieferkettenkrieg vor, der die USA empfindlich treffen kann. Dazu dürfte der Kampf auch im Bereich der Währungen ausgetragen werden: um die Folgen der Zölle auszugleichen, wird Peking den Yuan abwerten. Gleichzeitig aber hat etwas begonnen, was bisher kaum erkannt ist: China begibt in Dollar nominierte Staatsanleihen in arabischen Ländern - und besorgt sich damit Dollars. Damit gewinnt Peking Einfluss auf die Dollar-Liquidität - arabische Länder wiederum können ihre Abhängigkeit von der US-Währung (Öl-Verkäufe) verringern und diversifizieren ihr Vermögen in chinesische Staatsanleihen. Für das ohnehin geschwächte Europa werden die Dinge besonders kompliziert mit Trump..

