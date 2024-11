Putin sabotiert Trumps Bemühungen um Frieden

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj bewertet den Angriff Russlands mit einer neuen Mittelstreckenrakete als Störfeuer gegen mögliche Friedensanstrengungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Selenskyj erinnerte in seiner abendlichen Videoansprache daran, dass Kremlchef Wladimir Putin bei seinem Besuch in Kasachstan erneut mit dem Einsatz dieser Rakete gedroht hat. "Putin will die Situation jetzt eskalieren lassen, damit Präsident Trump scheitert, damit er den Krieg nicht beenden kann", sagte Selenskyj. "Putin ist der Einzige, der für diesen Krieg verantwortlich ist, und der Einzige, der an den Krieg glaubt."

Putin hat in seinen Äußerungen in Astana damit gedroht, dass die neue Rakete gegen Militärobjekte oder Rüstungsfabriken in der Ukraine, aber auch gegen die Führung in der Hauptstadt Kiew eingesetzt werden könnte. Erstmals hatte Moskau die Rakete mit der Bezeichnung Oreschnik vergangene Woche auf die ukrainische Stadt Dnipro abgefeuert.

Putin lobt Trump



Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 1000 Tagen gegen eine großangelegte russische Invasion. Der Republikaner Trump hat angekündigt, dass er den Krieg schnell werde beenden können. Unklar ist, wie. Er zieht am 20. Januar 2025 zum zweiten Mal ins Weiße Haus ein.

Putin wiederum nannte in Astana Trump einen klugen und hinreichend erfahrenen Mann. Er warf dem scheidenden US-Präsidenten Joe Biden vor, im Ukraine-Krieg zu eskalieren, um dem Nachfolger die Arbeit zu erschweren./fko/DP/he