Huthi-Miliz will Israel weiter angreifen

SANAA (dpa-AFX) - Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen droht Israel mit weiteren Angriffen - trotz der Waffenruhe mit der ebenfalls proiranischen Hisbollah. Die Miliz setze den Kampf in "sämtlichen Bereichen" fort, darunter mit "militärischen Einsätzen", sagte Anführer Abdel-Malik al-Huthi. "Es ist wichtig, auf die Erfolge an der libanesischen Front aufzubauen und sich in Richtung weiterer Eskalation zu bewegen, vor allem vom Irak und dem Jemen aus." Die Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen, wo Israel seit dem Angriff der Hamas Krieg gegen die islamistische Organisation führt, gehe weiter.

Die Huthi beherrschen große Gebiete vor allem im Jemen und hatten nach Ausbruch des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 begonnen, vor allem Schiffe mit angeblicher Verbindung zu Israel zu beschießen. Das britische Datenprojekt ACLED zählte seitdem nahezu 300 Angriffe der Miliz auf die Schifffahrt im Roten Meer sowie auf Israel. Dutzende Schiffe wurden seitdem angegriffen und der Seehandel massiv beeinträchtigt./jot/DP/he