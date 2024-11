24 Exchange erhält SEC-Genehmigung für seine neue nationale Wertpapierbörse, "24X National Exchange"

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stamford, Conn. (ots/PRNewswire) - 24X National Exchange plant, als erste Börseden US-Aktienhandel an Werktagen 23 Stunden pro Tag anzubieten24 Exchange (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4313509-1&h=950084379&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4313509-1%26h%3D1035292512%26u%3Dhttps%253A%252F%252F24exchange.com%252F%26a%3D24%2BExchange&a=24+Exchange)gab heute bekannt, dass sie von der U.S. Securities and Exchange Commission dieGenehmigung erhalten hat, 24X National Exchange als erste nationaleWertpapierbörse in den USA zu betreiben, die den Handel mit US-Wertpapieren 23Stunden pro Werktag ermöglicht. Der verlängerte Handelszeitraum unterliegt denEquity Data Plans, die Änderungen vornehmen, die die Handelszeiten über Nachterleichtern würden, und 24X National Exchange, die eine zusätzlicheRegeleinreichung bei der SEC vornimmt, um die Änderungen und die Fähigkeit derBörse, das Wertpapierhandelsgesetz einzuhalten, zu bestätigen.24X National Exchange unterliegt der ständigen Aufsicht durch die SEC und demvollen Anlegerschutz. Die neue Börse wird es Privatkunden und institutionellenKunden überall auf der Welt ermöglichen, über Broker-Dealer, die zugelasseneMitglieder von 24X National Exchange sind, mit US-Aktien zu handeln.24X National Exchange wird in zwei Stufen eingeführt. Eine erste Phase wird inder zweiten Hälfte des Jahres 2025 anlaufen, wobei die Börse an Wochentagen von4:00 Uhr bis 19:00 Uhr ET geöffnet sein wird. Die zweite Phase, die beginnt,sobald die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird den Handel mitUS-Aktien von Sonntag, 20:00 Uhr ET, bis Freitag, 19:00 Uhr ET, ermöglichen. Anjedem Handelstag wird eine einstündige Betriebspause eingelegt, um routinemäßigeSoftware-Upgrades und Funktionstests durchzuführen.Dmitri Galinov, CEO und Gründer von 24 Exchange, sagte: "Die Genehmigung unsererneuen Börse durch die SEC ist eine aufregende Entwicklung, auf die das 24X-Teamseit vielen Jahren hingearbeitet hat. Händler sind am meisten gefährdet, wennder Markt an ihrem geografischen Standort geschlossen ist. 24X National Exchangewird versuchen, dieses Problem zu lindern, indem es den US-Aktienhandel rund umdie Uhr für Broker-Dealer und ihre institutionellen und privaten Kundenerleichtert."Als erste nationale Wertpapierbörse, die von der SEC für einen 23-stündigenBetrieb an jedem Wochentag unter den oben genannten Bedingungen zugelassenwurde, wird sich 24X National Exchange zunächst darauf konzentrieren, die