Valeo und ROHM Semiconductor entwickeln gemeinsam Leistungselektronik der nächsten Generation

- Kombiniertes Fachwissen für leistungsstarke Antriebsstränge -

KYOTO, Japan, 29. November 2024 /PRNewswire/ --ROHM Semiconductor GmbH, ein Unternehmen der ROHM Co., Ltd. und ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten in Japan, wird sein 2-in-1-Siliziumkarbid (SiC)-Gussmodul, das TRCDRIVE pack (TM), an Valeo S.A., ein führendes Automobiltechnologieunternehmen mit Sitz in Paris, für zukünftige Antriebsstranglösungen liefern. Dies ist der erste Schritt in einer Zusammenarbeit zur Optimierung der nächsten Generation von Leistungsmodulen für Elektromotor-Wechselrichter, bei der die Unternehmen ihr gemeinsames Know-how im Bereich der Leistungselektronik nutzen.

Valeo erweitert den Zugang zu effizienter, elektrifizierter Mobilität über verschiedene Fahrzeugtypen und Märkte hinweg, vom kleinsten (E-Bikes) über den Mainstream (Pkw) bis hin zum größten (E-Trucks). Durch die Kombination des Fachwissens von Valeo in den Bereichen Mechatronik, Wärmemanagement und Softwareentwicklung mit den Leistungsmodulen von ROHM treibt Valeo die Leistungselektroniklösung voran und trägt zur Leistung, Effizienz und Dekarbonisierung von Automobilsystemen weltweit bei.