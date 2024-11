Gravity kündigt weltweite Veröffentlichung von Tokyo Psychodemic an

Tokyo Psychodemic bietet ein 2D-Film-Erlebnis in der forensischen Ermittlung, bei der die Spieler in eine Welt nach der Pandemie eintauchen und sich übernatürlichen Phänomenen stellen. Das Spiel beinhaltet die Untersuchung ungelöster Fälle mit forensischem Fachwissen und Teamarbeit, wobei es mehrere Enden gibt, die von den gewählten Methoden zur Lösung der Fälle abhängen.

Das Spiel besteht aus zwei Hauptabschnitten: Erkundung von Szenarien und Sammlung von Beweisen. Die Erkundung von Szenarien bietet detaillierte Fallbeschreibungen und psychologische Tiefe für die Charaktere, die durch 2D-Live-Animationen und dynamische Standbilder zum Leben erweckt werden. Die Spurensicherung konzentriert sich auf die Analyse von Tatortdaten - einschließlich Fotos, Videos, Audioaufnahmen und Textdateien - um Hinweise zu finden. Gemeinsame Entdeckungen bringen die Geschichte voran und schaffen eine fesselnde Ermittlungsdynamik.

Live-Aufnahmen von Überwachungskameras und eine interaktive Beweistafel sorgen für ein realistisches Ermittlungserlebnis.

Gravity hat Tokyo Psychodemic für PlayStation4, PlayStation5 und Nintendo Switch in den globalen Märkten außer Japan veröffentlicht. Digitale Versionen können ab sofort über den PlayStation Store und den Nintendo eShop erworben und gespielt werden. Die Sprachoptionen umfassen Koreanisch, Englisch, Japanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch. Die aktualisierte Sprachunterstützung ist auf Steam verfügbar. Die japanische Version von Tokyo Psychodemic wurde im Mai zunächst exklusiv in Japan für PlayStation4, PlayStation5 und Nintendo Switch veröffentlicht.

Yoo Joon, Leiter des Gravity's Console Publishing Business Teams, erklärt: „Tokyo Psychodemic kombiniert 2D-Grafik mit Live-Action-Visuals und mehrdimensionalen Charakteren und bietet ein fesselndes Mystery-Drama-Erlebnis. Das Spiel bietet den Nervenkitzel eines deduktionsbasierten Gameplays in Kombination mit einer filmischen Erzählweise, um Fans von Mystery und Abenteuer zu faszinieren."

Detaillierte Informationen zum Spielen von Tokyo Psychodemic auf Steam, PlayStation4, PlayStation5 und Nintendo Switch finden Sie auf den offiziellen Seiten der jeweiligen Plattform.

[Gravity Official Website] http://www.gravity.co.kr

[Gravity PC & Console Information Page] https://www.startwithgravity.net/

[Tokyo Psychodemic Official Website] https://tokyo-psychodemic.com/?lang=en

[Tokyo Psychodemic Official Steam Page] https://store.steampowered.com/app/2397140/____XFILE/

[Tokyo Psychodemic Official PlayStation Store Page] https://store.playstation.com/en-us/concept/10008939

[Tokyo Psychodemic Official Nintendo Switch Page] https://www.nintendo.com/us/store/products/tokyo-psychodemic-switch/

