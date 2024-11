'Reutlinger General-Anzeiger' zur Mietpreisbremse

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" äußert sich zur Mietpreisbremse:

"Für den Wohnungsmarkt ist die Mietpreisbremse sicherlich nicht der Weisheit letzter Schuss. So manchem Mieter hat sie dennoch in den letzten Jahren das Dach über dem Kopf gerettet. Die Deckelung jetzt kurzfristig auslaufen zu lassen, wäre jedoch ein Fehler. Der große Zuzug von Geflüchteten in Verbindung mit dem mangelnden Wohnungsneubau hat die Lage auf dem Mietmarkt noch weiter verschärft. Ohne Deckelung könnten Immobilienkonzerne nahezu jede Preiserhöhung durchsetzen. Die neue Regierung muss dringend die Bauvorschriften entrümpeln und in den sozialen Wohnungsbau investieren. In Verbindung mit den derzeit sinkenden Zinsen, könnte sich der Immobilienmarkt in den nächsten Jahren entspannen. Dann kann man auch wieder über die Mietpreisbremse reden."/yyzz/DP/men