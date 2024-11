'Augsburger Allgemeine' zu Bundestagsambitionen der Freien Wähler

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" schreibt zu den Bundestagsambitionen der Freien Wähler:

"Zum Markenkern der Söder-Partei gehört es, dass sie sich als die einzig wahre Vertreterin bayerischer Interessen in Berlin inszeniert. Aiwanger und die Seinen in Berlin würden dieses werbewirksame Bild empfindlich stören. Wenn es nach ihnen ginge, für immer. Es wäre der Anfang vom Ende der besonderen Rolle der CSU, die auf ihrer - bereits geschrumpften - Stärke in Bayern beruht."/yyzz/DP/men