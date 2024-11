OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu EU-Resolution zu rauchfreien Zonen:

"Ob und wie die Initiative von den einzelnen Staaten umgesetzt wird, ist fraglich. (...) Um den notwendigen Kampf gegen die Sucht des Rauchens voranzutreiben, gibt es bessere Methoden als ein kaum durchsetzbares Rauchverbot in bestimmten öffentlichen Bereichen. Das schon weitgehende Werbeverbot könnte verschärft und die Steuerschraube noch schmerzhafter angezogen werden, der Staat könnte noch mehr in Aufklärung investieren. Gefordert sind vor allem die Raucher selbst: Rücksichtnahme gegenüber Nichtrauchern muss eine Selbstverständlichkeit sein - an der Bushaltestelle, im Freibad, in Parks und in der Hausgemeinschaft."/yyzz/DP/he