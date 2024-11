Regierung hofft auf Sieg bei Parlamentswahl in Irland Die Menschen in Irland sind am Freitag zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. In jüngsten Umfragen lagen die drei größten Parteien - die Koalitionspartner Fine Gael von Regierungschef Simon Harris und Fianna Fail von Vize Micheál Martin sowie …