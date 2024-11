Cerro de Pasco Resources streicht insgesamt 15 Mio. CAD ein

Das polymetallische Quiulacocha-Tailings-Projekt in Peru, eine der wichtigsten Bergbauinitiativen des Landes, könnte noch weit mehr unverarbeitetes Restmetall aus historischer Produktion enthalten als bisher gedacht. Darauf deuteten zumindest erste Laborauswertungen hin, die Cerro de Pasco Resources ( CSE CDPR / WKN A2N7XK ) vor Kurzem von einem 40 Löcher umfassenden Bohrungen auf dem Projekt veröffentlicht hat. Um das volle Potenzial des ambitionierten Projekts, das die Rehabilitierung des Geländes einschließt, zu heben, sind allerdings noch umfangreiche Arbeiten nötig. Deren Finanzierung ist Cerro de Pasco nun einen großen Schritt nähergekommen!

Denn wie das Unternehmen von CEO Guy Goulet meldete, hat man jetzt eine Platzierung in Höhe von insgesamt 15 Mio. Dollar abgeschlossen. Und allein rund 5 Mio. CAD übernahm Bergbaulegende und Minenmilliardär Eric Sprott!

33.333.333 der Einheiten zu 0,30 CAD je Einheit – Bruttoerlös 10 Mio. CAD – wurden dabei gemäß der Ausnahme für börsennotierte Emittenten nach Teil 5A des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions ausgegeben, was unter anderem bedeutet, dass sie nicht der sonst bei Platzierungen üblichen Haltefrist von vier Monaten unterliegen. Hinzu kommen 15.633.334 Einheiten aus einer von einem Brokerhaus betreuten Platzierung sowie 1.033.333 Einheiten aus einer nicht von einem Broker betreuten Platzierung, deren Bruttoerlös insgesamt 5 Mio. CAD beträgt. Jede Einheit besteht dabei aus einer Stammaktie und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt für 24 Monate zum Kaufe einer Stammaktie zum Preis von 0,50 CAD.

Minenmilliardär Sprott baut Beteiligung weiter aus

Im Zuge dieser Finanzierung hat der legendäre Bergbauinvestor Eric Sprott 16.666.664 Einheiten erworben, was rund 5 Mio. CAD entspricht. Damit steigt der Anteil der Cerro de Pasco-Aktien, die Herr Sprott hält, um rund 3,4% der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf teilverwässerter Basis – die Ausübung aller Warrants angenommen – gegenüber der letzten Pflichtmeldung diesbezüglich.

Vor der jüngsten Finanzierung hielt oder kontrollierte Herr Sprott bereits 64.749.500 Stammaktien und 30.000.000 Warrants von Cerro de Pasco und damit 14,7% der Aktien des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis und 20,2% auf teilweise verwässerter Basis. Nach der jüngsten Transaktion liegt Herr Sprott bei 81.415.664 Stammaktien und 38.333.331 Warrants und damit bei 16,6% der Stammaktien nicht verwässert und 22,7% teilverwässert. Allerdings wurden noch keine Warrants in dem Maße ausgeübt, dass Herr Sprott die Marke von 20% überschritten hätte. Die Aktien wurden dabei aus Investmentgründen erworben.

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keinerlei Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung von möglichen Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachliche Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche/journalistische Veröffentlichungen. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Der Erwerb von Wertpapieren, insbesondere bei Aktien im Penny-Stock-Bereich, birgt hohe Risiken, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jegliche Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) und gemäß § 48f (5) BörseG weisen wir darauf hin, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Cerro de Pasco Resources halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Wir können auch nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen Cerro de Pasco Resources im gleichen Zeitraum diskutieren. Es kann daher zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung in diesem Zeitraum kommen. Darüber hinaus versucht die GOLDINVEST Consulting GmbH, mit Cerro de Pasco Resources in ein vertragliches Dienstleistungsverhältnis zu treten, so dass auch hier ein Interessenkonflikt besteht.