Visa im Höhenrausch

Eine Zeit lang hat sich das Visa-Papier mit dem Widerstand von 312,44 US-Dollar schwergetan, nach einigen Tagen Kräfte sammeln gelang es aber schließlich im Mittwochshandel einen klaren Tagesschlusskurs darüber zu etablieren und damit die Rallye auf 316,37 US-Dollar auszubauen. Seit etwa zwei Wochen befindet sich Visa jedoch in einer mutmaßlich bullischen Flagge, die das Kurspotenzial auf der Oberseite einschränkt. Trotzdem könnte aus dem Stand heraus noch ein Anstieg an das zweite große mittelfristige Ziel, gelegen bei 328,28 US-Dollar gelingen und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Durch den zunehmenden Höhenrausch sollte jedoch auch ein konsequentes Stopp-Management nicht fehlen, häufig kommt es auf derart hohen Niveaus zu kurzen und scharfen Rücksetzern. Notierungen unterhalb eines Preisniveaus von 306,00 US-Dollar würden dagegen für eine längere Konsolidierung in Richtung 302,82 und darunter 296,34 US-Dollar sprechen. Ganz zu schweigen von den zahlreichen im Oktober und November gerissenen Kurslücken, die früher oder später geschlossen werden dürften. Dies würde im übrigen Korrekturpotenzial auf 285,70 US-Dollar bergen.

Trading-Strategie: