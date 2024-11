Nikkei gibt nach - China-Börsen im Plus

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag keine einheitliche Tendenz ausgebildet. Während die Handelsplätze in Japan und Australien nachgaben, ging es an den chinesischen Börsen mehr oder weniger deutlich nach oben.

Der Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 0,37 Prozent bei 38.208,03 Punkten. In Japan ist die Inflation im November unerwartet stark gestiegen. Analyst Volkmar Baur von der Commerzbank geht davon aus, dass die Bank of Japan auf ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr am 19. Dezember die Sondereffekte bei der Preisentwicklung nutzen wird, um für eine erneute Leitzinsanhebung zu plädieren. An den Finanzmärkten werde eine Zinserhöhung derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp über 60 Prozent eingeschätzt, sagte der Experte.