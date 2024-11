Aktie unter Strom!

Durch die Präsentation des erstmaligen Jahresgewinns in der Unternehmensgeschichte von Siemens Energy (ENR) und einer optimistischen Zukunftsaussicht hat ENR eine regelrechte Kursrallye an der Börse entfacht. Seit Ende Oktober 2023 hat sich der Kurs um mehr als das Siebenfache erhöht. Im Finanzjahr 2023/24 erwirtschaftete der Konzern, der durch staatliche Rückgarantien gestützt wurde, einen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro, nachdem im vorherigen Jahr ein Verlust von 4,6 Milliarden Euro verzeichnet wurde. Die Bank Berenberg hat ihre Prognose für ENR angehoben, indem sie das Kursziel von 35 auf 70 Euro verdoppelt hat und gleichzeitig ihre Empfehlung auf "Kaufen" beibehalten hat. Obwohl der Kurs um 677 Prozent gestiegen ist, besteht die Möglichkeit, dass die Aktie des Energie-Technologieunternehmens um weitere 50 Prozent zulegt.

Nach Einschätzung der Marktteilnehmer hat ENR den Turnaround geschafft. Seit dem absoluten Tiefstand am 26. Oktober 2023 bei 6,40 Euro hat der Kurs um rund 677 Prozent zugelegt. Ab dem 15. Mai 2024 haben die Bullen jedoch eine Pause eingelegt, was sich in einer Seitwärtsbewegung deutlich manifestiert hat. Ab dem 9. September hat sich der Kurs jedoch wieder nach oben entwickelt und eine noch intakte Aufwärtssequenz gebildet. Dabei wurde das Level rund um das Allzeithoch vom 12. Januar 2021 bei 34,48 Euro überwunden. Laut CEO Christian Bruch ist das Marktumfeld außerordentlich positiv. Das Unternehmen profitiert vom Stromwachstum, wobei die Verluste bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa zumindest etwas kleiner geworden sind. Aktuell testet das Papier die Widerstandszone auf dem Niveau des Allzeithochs bei 49,94 Euro. Wird dieses Niveau durchbrochen, befindet sich der Kurs wieder im Neuland und kann neue Allzeithochs etablieren. Auf das 70,00-Euro-Kursziel des Analysehauses Berenberg hätte das Papier ungehebelt noch ein Potenzial von rund 40 Prozent. Angesichts der langfristigen Vorteile, die ENR aus der Umstrukturierung des Stromnetzes ziehen wird, ist zu erwarten, dass der Kurs auch aufgrund dieses Faktors zusätzlichen Auftrieb finden wird.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz: