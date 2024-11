Rheinmetall Entscheidung am 138,2 Prozent Fibo Der erfolgreiche Ausbruch über das Vorgängerhoch aus April bei 571,80 Euro hat der Rheinmetall-Aktie das erwartete Kaufsignal verschafft, in der Folge konnte das Papier bis an das 138,2 % Fibo bei 623,20 Euro zulegen. Dort hat Rheinmetall eine kurze …