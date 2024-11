Evotec: Umbruch im Vorstand!

Evotec hat bekanntgegeben, dass Dr. Craig Johnstone, derzeitiger Chief Operating Officer, das Unternehmen zum 31. Dezember 2024 verlassen wird. Ein spezifischer Grund für das Ausscheiden des britischen Managers, der seit Anfang 2019 in dieser Position tätig ist, wurde nicht angegeben.

Bis eine neue Organisationsstruktur etabliert wird, übernimmt das Global Operations Leadership Team intern die Aufgaben des COO.

Evotec befindet sich immer noch inmitten von Übernahmespekulationen. Deutsche Bank Research hatte zu Wochenbeginn das Rating für Evotec auf "Sell" mit einem Kursziel von 4 Euro beibehalten, nachdem das amerikanische Biotechunternehmen Halozyme sein Kaufangebot zurückgezogen hat.

Halozyme hatte dies damit begründet, dass Evotec nicht zur Zusammenarbeit bereit war. Laut Halozyme-Chefin Helen Torley zeigte Evotec kein Interesse an konstruktiven Gesprächen über die Transaktion. Evotec hingegen behauptet, es habe vor dem Angebot keine Kontakte zu Halozyme gegeben und selbst nach Bekanntwerden des Interesses sei kein direkter Kontakt zustande gekommen. Trotzdem prüft Evotec das Angebot, nachdem das Unternehmen am 13. November sein Interesse an einer möglichen Transaktion schriftlich bekundet hatte. Halozyme hatte 2 Milliarden Euro oder 11 Euro pro Aktie geboten.

Analyst Falko Friedrichs wies in seinem jüngsten Bericht darauf hin, dass nun alle Aufmerksamkeit auf die möglichen nächsten Schritte von Triton gerichtet ist, nachdem sich der Finanzinvestor kürzlich mit einer Beteiligung von 10 Prozent an dem Pharmaunternehmen engagiert hat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion