Kaum Bewegung - Marktumfeld grundsätzlich positiv

Der DAX Chart am Ende der letzten Woche mit deutlicher Eintrübung für die Short orientierten Trader.Am Donnerstag hat der Wochen PP (198) gerade noch gehalten... um dann am Freitag überrannt zu werden und der horizontale Wst. im Bereich 300 gleich mit.Nun dürfte zunächst die Fallende ab dem 29.10. bei 420/30 ins Rampenlicht rücken, als nächstes (wichtiger!) die Fallende ab dem Xetra-ATH (oder auch ab dem NH des 21.1. im durchlaufendem Chart, je nachdem, was als Arbeitsgrundlage dient) rund 100 Punkte höher.Darüber wäre dann "Rom offen"....Alles in allem ist der laufende Abwärtstrend noch intakt und wir leben aktuell in überaus bewegten Zeiten.... ich meine das jederzeit irgendein wirtschaftliches, politisches oder auch geo-politisches Ereignis auftauchen und alles (von jedem) erzählte, gezeichnete oder errechnete über den Haufen werfen kann.Also, Augen auf und Absicherung nicht vergessen.Einen guten Start in die neue Woche wünscht der CB. 😎