17. Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen in Düsseldorf verliehen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Im Rahmen des 17. Deutschen Nachhaltigkeitspreises (DNP)wurden in Zusammenarbeit mit der DIHK und dem WWF zum zweiten Mal 100Unternehmen ausgezeichnet, die in ihren jeweiligen Branchen wegweisende Beiträgezur nachhaltigen Transformation leisten. Darüber hinaus wurdenbranchenübergreifend vier Unternehmen für ihre vorbildlichen Leistungen in denTransformationsfeldern Ressourcen, Gesellschaft/Wertschöpfungskette, Natur undKlima prämiert. Die ehemalige UN-Hochkommissarin für Menschenrechte MaryRobinson, das innovative Projekt Labor Tempelhof, die Sängerin Dani Klein (VayaCon Dios) und der Sänger Nico Santos wurden mit Ehren- und Sonderpreisen geehrt.Die Gewinner nahmen ihre Trophäen in Düsseldorf vor rund 1.000 Gästen undzahlreichen Medienvertreter:innen entgegen."Die Bewältigung fundamentaler ökologischer und sozialer Aufgaben, vor denen wirheute stehen, erfordert gemeinsame Anstrengungen, Überzeugung und Mut. DiesenKurs gerade angesichts großer wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit zuhalten, ist besonders wichtig", sagte DNP-Initiator und Vorstandsvorsitzenderder Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V., Stefan Schulze-Hausmann. "DieGewinner des DNP Unternehmenspreises sind Leuchttürme erfolgreicherTransformation. Sie leisten nicht nur konkrete Beiträge, sondern inspirieren undmachen Mut, diese immens wichtigen Impulse zu verstärken und in die Breite zutragen. Das ist die Mission des DNP."100 Vorreiter: Ein umfassendes Bild der nachhaltigen Transformation in derWirtschaft.Die Ermittlung der 100 Gewinner der Unternehmenspreise erfolgte in einemkomplexen mehrstufigen Prozess. In Zusammenarbeit mit dem Center forSustainability Management der Leuphana Universität und der Wirtschaftsprüfungs-und Beratungsgesellschaft PWC als Assessmentpartnern sowie dem aufNachhaltigkeitsstatistik spezialisierten Unternehmen score4more wurdenNachhaltigkeitsprofile von etwa 3.000 Unternehmen ermittelt und validiert. Ausden auf der Grundlage einer transparenten Methodik entstandenen Shortlistwählten die 224 Expert:innen der Fachjurys die Finalisten und Sieger in den 100Branchen aus. Zusätzlich wurden von den Assessment-Partnern unter den Siegernder Branchenwettbewerbe sektorenübergreifend Vorreiter in denTransformationsfeldern Ressourcen, Gesellschaft/Wertschöpfungskette, Natur undKlima ausgewählt.Bedeutendste Plattform für den Wandel: 17. Deutscher Nachhaltigkeitstag inDüsseldorf.Rund 1.000 CEOs und Nachhaltigkeitsverantwortliche der nominierten Unternehmen,Medienvertreter und zahlreiche relevante Akteur:innen aus Wirtschaft,Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft nahmen an der Veranstaltung teil.