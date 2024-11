OIA KÜNDIGT EINE STRATEGISCHE ZUSAMMENARBEIT IN HÖHE VON 500 MILLIONEN US-DOLLAR MIT DEM TÜRKISCHEN OYAK-FONDS AN

MUSCAT, Oman, 29. November 2024 /PRNewswire/ -- Im Rahmen des Staatsbesuchs Seiner Majestät Sultan Haitham bin Tarik in der Republik Türkiye kündigte die Oman Investment Authority (OIA), Omans Staatsfonds, eine Zusammenarbeit in Höhe von 500 Millionen US-Dollar mit dem staatlichen türkischen OYAK-Fonds an. Diese gemeinsame Kapitalzuteilung, zu der beide Einrichtungen zu gleichen Teilen beitragen, unterstreicht Omans Engagement für die Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zu globalen Partnern und die Förderung von Wachstum und Entwicklung auf beiden Seiten.

S.E. Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi, Präsident der Oman Investment Authority, erklärte: "Wir haben uns weltweit einen guten Ruf erworben und verfügen über genügend Fachwissen, um wirkungsvolle Partnerschaften zu bilden, die der Wirtschaft Omans spürbare Vorteile bringen. Diese jüngste Zusammenarbeit mit dem OYAK-Fonds fügt sich nahtlos in unsere strategischen Ziele ein, unser Investitionsnetzwerk zu erweitern und sinnvolle Renditen zu sichern."

OYAK-Geschäftsführer Süleyman Savaş Erdem fügte hinzu: "Der gemeinsame Fonds, den wir mit der Oman Investment Authority eingerichtet haben, ist ein Zeichen für das Vertrauen in unser Land und unser Unternehmen. Mit diesem Fonds werden wir Investitionen in strategischen Bereichen nicht nur in beiden Ländern, sondern auch in verschiedenen Regionen der Welt tätigen. Diese Partnerschaft wird unsere Vision, ein globales Unternehmen zu sein, stärken.

Der OYAK-Fonds bringt beträchtliche Ressourcen und Fachkenntnisse in diese Zusammenarbeit ein und erhöht damit das Potenzial, das Wirtschaftswachstum in beiden Ländern zu fördern. Zu den Schlüsselindustrien, in die investiert werden soll, gehören Bergbau, Metallindustrie, Automobilbau, Logistik, Chemie, Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Energie. Außerdem soll es den Technologietransfer erleichtern und das Fachwissen im Oman lokalisieren, indem es den Aufbau von Kapazitäten und den Wissensaustausch fördert.

Diese Vereinbarung ist die neunte strategische Partnerschaft von OIA mit globalen Unternehmen und baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien, Katar, Spanien, Brunei Darussalam, Vietnam, Usbekistan, Pakistan und Indien auf. Diese Allianzen haben zu positiven Ergebnissen geführt, z. B. zu neuen Investitionen, gewinnbringenden Exits und erhöhten Kapitalzuweisungen. Das wachsende Portfolio der Behörde unterstreicht ihre zentrale Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung Omans und der internationalen Wirtschaftsdiplomatie.

Durch die Nutzung des Fachwissens und der Ressourcen von vertrauenswürdigen internationalen Partnern ebnet OIA weiterhin den Weg für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Wohlstand im Sultanat Oman.

