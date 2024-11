BANK OF AMERICA (BOFA) stuft Kion auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Kion von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 39,50 auf 48,50 Euro angehoben. Tore Fangmann ist laut seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse generell optimistischer für Staplerhersteller. Er setzt auf eine hohe Nachfrage nach Logistik und Lagerautomatisierung im Zuge des globalen "Nearshoring"-Trends, also der Verlagerung des Betriebs ins nahegelegene Ausland. Bei Kion sei der Konsens für 2025 in den vergangenen Wochen zudem erreichbarer geworden, bestehender Gegenwind ins neue Jahr hinein werde besser verstanden, schrieb er./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2024 / 01:37 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 33,60EUR auf Tradegate (29. November 2024, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BANK OF AMERICA (BOFA)

Analyst: Tore Fangmann

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48,50

Kursziel alt: 39,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m